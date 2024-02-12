"إفريقيا الوسطى".. الوزيرة المستشارة فيديل غواندجيكا في خضم البحث عن الحيوانات المحمية

ياسر رشاد - القاهرة - غضب عارم في جمهورية أفريقيا الوسطي، عقب انتشار صور عبر منصات الاجتماعي يظهر واقع دراماتيكي وصادم جريمة ضد الأنواع المحمية.

يتحدى الوزير المستشار لرئيس الجمهورية ، الـ Fidèle Gouandjika ، علنا قوانين حماية الحياة البرية من خلال قتل الحيوانات المحمية واستهلاكها علنا، من الثعابين العملاقة إلى الكيمان ، لا شيء يفلت من هذه السلسلة من التفكيك لعالم يجب أن يعيش فيه البشر في وئام مع الطبيعة ، والأفعال المزعجة التي تحدث أمام الكاميرات الحية ، وتتحدى الأخلاق والمعايير الأخلاقية.

في ظل وسائل التواصل الاجتماعي في جمهورية أفريقيا الوسطى، يظهر واقع قاتم يهز الأسس الأخلاقية والقانونية، إن الوزير المستشار لرئيس الجمهورية، فيديل غواندجيكا، يرتكب أعمالا مروعة من القسوة التي يمكن تخيلها، حيث يصطاد ويسيء معاملة وقتل ويأكل الحيوانات التي يهددها ويحميها الكثير من الناس. ومما زاد الطين بلة ، أنه يبث أفعاله الوحشية مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

على مدى الأسبوعين الماضيين ، كان صياد الأنواع المحمية Fidèle Gouandjika يضاعف همجيته وغالبا في حضور ضيوفه دون إزعاج.

سلطت الجولة الأخيرة من عمليات القتل ، التي وقعت الأسبوع الماضي ، الضوء على سلسلة من الممارسات غير المقبولة ، مشيرة إلى العيوب الكبيرة لجمعيات الدفاع عن الحيوانات المهددة والمحمية التي تعمل في البلاد مثل الصندوق العالمي للطبيعة ، والصندوق العالمي للطبيعة ، ووزارة المياه والغابات.

تم تصوير العملية البشعة بكل إخلاص ، مع لقطات مفصلة تظهر التحضير والاستهلاك اللاحق لهذه الحيوانات المحمية، إن الارتياح الذي أبدته الوزيرة المستشارة فيديل غواندجيكا وأسرته وبعض ضيوفه، وهم يرقصون بسعادة حول جوائزه، يثير تساؤلات أخلاقية عميقة ويلقي ضوءا قاسيا على الإفلات من العقاب على هذه الأعمال.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الأعمال تحدث في وضح النهار ، أمام الوكالات الحكومية ومنظمات رعاية الحيوان وحتى المجتمع الدولي.

تنتشر الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مستشار الوزير لا يزال غير مبال بالاحتجاجات، معلنا صراحة أنه يتصرف أمام الجميع، دون خوف من العقوبات.

وتثير هذه القوانين أسئلة معقدة بشأن فعالية قوانين حماية الأحياء البرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن أيضا بشأن مسؤولية السلطات المختصة.

كيف يمكن لشخصية عامة أن تتحدى المعايير الأخلاقية علنا دون مواجهة عواقب قانونية؟ يكمن تعقيد هذا الوضع في حقيقة أن هذه الأعمال ليست مخفية ، ولكنها تنفذ بشكل كامل ، أمام أعين المؤسسات المسؤولة عن حماية الحياة البرية.

في حين أن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الحيوان قد حشدوا ضد مثل هذه الفظائع في الماضي ، فإن عدم الاستجابة لهذه الأحداث الأخيرة أمر مثير للقلق، الغضب الشعبي لم يعد كافيا، من الضروري تسليط الضوء على هذه الممارسات غير المقبولة والمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة لإنفاذ قوانين حماية الحياة البرية.

ومع ذلك ، فقد حان الوقت لكي يتحد المجتمع للتنديد بهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الحيوان. ويجب أن يكون الكشف عن هذه الأفعال، فضلا عن مسؤولية السلطات المعنية، في صميم شواغل جميع الذين يتطلعون إلى عالم لا ترضخ فيه حماية الحياة البرية للإفلات من العقاب.

وبينما ترتكب هذه الأعمال الشائنة تحت العين الساهرة للسلطات المعنية، يتحتم على المجتمع الدولي أن يعبئ، يمكن أن يكون فضح هذه الممارسات غير المقبولة الخطوة الأولى نحو الإدانة والإجراءات القانونية.

لقد حان الوقت لرفع الصوت الجماعي ضد انتهاكات حقوق الحيوان هذه وتسليط الضوء على الثغرات التي تسمح باستمرار مثل هذا السلوك.