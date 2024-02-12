نيجيريا تنعي ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا

ياسر رشاد - القاهرة - نعى القادة النيجيريون، وفاة الرئيس التنفيذي لأحد أكبر البنوك في البلاد بعد أن قتل هو وخمسة آخرون يوم الجمعة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا.

كان هربرت ويجوي ، الرئيس التنفيذي لبنك Access Bank ، وزوجته وابنه من بين الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة عندما سقطت الطائرة بعد وقت قصير من الساعة 10 مساء بالقرب من الطريق السريع 15.

وقتل الأشخاص الستة، بمن فيهم طياران وباموفين أبيمبولا أوغونبانجو، الرئيس السابق لمجموعة إن جي إكس، البورصة النيجيرية.

وأعربت الرئيسة النيجيرية، بولا أحمد تينوبو، عن حزنها على الوفيات في منشور على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر.

وكتب: "إن وفاتهم مأساة ساحقة مروعة تفوق الفهم". "أصلي من أجل الراحة السلمية للمغادرين وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعزي العديد من النيجيريين الذين يشعرون بالحزن وعائلات المتوفين في هذه اللحظة المؤلمة للغاية."

وفاة ويجوي ، 57 ؛ زوجته تشيزوبا. وابنه تشيزي صدم الكثيرين في نيجيريا وفي القطاع المصرفي. كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رائد في الصناعة ، حيث شارك في اثنين من أكبر البنوك في البلاد ، بما في ذلك Guaranty Trust Bank ، حيث كان سابقا المدير التنفيذي.

تحت قيادة Wigwe ، نمت أصول Access Bank ووجودها خارج الحدود في العديد من البلدان الأفريقية.

"كان الدكتور Wigwe قوة دافعة رئيسية وشخصية أكبر من الحياة التي جلبت شغفه الرائع وطاقته وخبرته إلى تحويل امتياز Access" ، قال صنداي إيكوتشي ، سكرتير شركة المجموعة للشركة الأم Access Holdings ، يوم الأحد في بيان.

كتب البنك ، في منشور على X ، أن "شغف Wigwe والتزامه الثابت بالتميز حول Access إلى قوة عالمية".

وقال البيان "إرثه من التميز والتعاطف سيظل مصدر إلهام لنا جميعا".

وفاة ويجوي هي "ضربة رهيبة" للصناعة المصرفية في نيجيريا وأفريقيا ، كتب المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية بايو أونانوغا على X. وأضاف أونانوغا: "كان لدى Wigwe رؤية كبيرة لجعل Access Holdings أكبر شركة في إفريقيا ، مع كل التعطش الذي لا يروى لعمليات الاستحواذ".

امتدت اهتمامات Wigwe أيضا إلى قطاع التعليم. ومن المقرر افتتاح جامعته الخاصة، التي تأسست في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا حيث ينحدر، في سبتمبر. وفي العام الماضي، قال إن الجامعة كانت "فرصة بالنسبة لي لرد الجميل للمجتمع".

وقع الحادث جنوب I-15 بالقرب من طريق هالوران سبرينغز ، على بعد حوالي 75 ميلا (120 كم) شمال شرق بارستو ، وفقا لمايكل جراهام من المجلس الوطني لسلامة النقل ، الذي يحقق في الحادث.

وقال غراهام يوم السبت إنه ليس لديه معلومات عن اثنين من أفراد الطاقم ، طيار وطيار سلامة. وأضاف أن الطائرة لم يكن لديها مسجل صوت في قمرة القيادة أو مسجل بيانات الرحلة ولم يكن مطلوبا الحصول عليها.

وقال جراهام إن طائرة إيرباص EC-130 غادرت مطار بالم سبرينغز في حوالي الساعة 8:45 مساء يوم الجمعة وكانت متجهة إلى بولدر سيتي بولاية نيفادا. تقع مدينة بولدر على بعد حوالي 26 ميلا (40 كيلومترا) جنوب شرق لاس فيجاس ، حيث من المقرر أن يلعب كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49ers في سوبر بول 58 يوم الأحد.

وتظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية أن المروحية كانت تسير على طول الطريق السريع على ارتفاع يتراوح بين 1000 و 1500 قدم (304.80 إلى 457.20 مترا) فوق مستوى سطح الأرض، حسبما قال غراهام خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد. انعطفت الطائرة يمينا طفيفا ، وتحولت جنوب الطريق ، ثم تظهر البيانات هبوطا تدريجيا وزيادة سرعة الأرض.

وقال غراهام إن موقع الحطام يظهر أن المروحية اصطدمت بالأرض وأنفها منخفض بزاوية الضفة اليمنى ، مضيفا أن خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أن الطقس شمل هطول الأمطار. كان طول حقل الحطام حوالي 100 ياردة (91.44 متر).

كانت الرحلة عبارة عن ميثاق تديره شركة Orbic Air LLC. وقال جراهام إن العديد من الأشخاص الذين يسافرون على I-15 شهدوا الحادث واتصلوا برقم 911.

أفاد شهود عيان أن السماء كانت تمطر مع "مزيج شتوي" في وقت الحادث ، وفقا لجراهام. كما أبلغ الناس عن حريق في المروحية بالإضافة إلى بعض خطوط الكهرباء التي تم إسقاطها.

"هذه بداية عملية طويلة. لن نقفز إلى أي استنتاجات"، قال غراهام يوم السبت.

وبدأ المحققون يوم الأحد رسم خرائط للمنطقة بطائرات بدون طيار وتوثيق الحطام. كما أنهم يجمعون سجلات الطيار والصيانة.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير أولي في غضون 30 يوما، على الرغم من أن التحقيق الكامل سيستغرق ما يصل إلى عامين حتى يكتمل.

موقع التحطم ليس بعيدا عن الحدود بين كاليفورنيا ونيفادا. يعبر طريق هالوران سبرينغز الطريق السريع في منطقة معروفة للمسافرين بمحطة وقود مهجورة مع لافتة تعلن "Lo Gas" و "Eat"، إنها منطقة نائية من الصحراء ، يبلغ ارتفاعها حوالي 3000 قدم (914.40 مترا) ، وحوالي 60 إلى 80 ميلا (100 إلى 130 كم) بالسيارة من لاس فيغاس.

وجاء الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في الجبال خارج سان دييجو خلال هطول أمطار غزيرة تاريخيا مما أسفر عن مقتل خمسة من مشاة البحرية.