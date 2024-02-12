حزب الله يعلن استهداف مواقع حساسة وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه مواقع حساسة وجنودا وتجهيزات تجسسية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة برشقات صاروخية.

وحسب روسيا اليوم، صدرت عن "حزب الله" اليوم، أربع بيانات حيث أكد فيها استهدافه "التجهيزات التجسسية في موقع الرادار، وثكنة ‏برانيت، وثكنة ‏زرعيت، ومبنى يتموضع فيه الجنود".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 ثكنة ‏برانيت بصاروخ (فلق 1) وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وأكد في بيان آخر: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 ثكنة ‏زرعيت برميات صاروخية من (فلق 1) وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏

وذكر في بيانه الرابع: "ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏3:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 مبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

هذا وأفادت مراسلتنا، اليوم الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي، جنوب لبنان، مشيرة إلى أنباء عن وقوع إصابات.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية، فيما دخلت الحرب يومها الـ129، على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح، وسط تحذيرات دولية وأممية.