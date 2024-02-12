شراكة بين "الإفريقي للتنمية" ومفوضية الأمم المتحدة لدعم اللاجئين بجنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - قال بنك التنمية الأفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنهما يتعاونان لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في جنوب السودان

ومنذ بداية الحرب في السودان المجاور العام الماضي، وصل أكثر من نصف مليون شخص إلى البلاد، حيث الموارد مستنزفة بالفعل.

ومعظم الوافدين هم من جنوب السودان الذين كانوا في السودان منذ عقود. ويعود الكثيرون إلى القرى التي بالكاد تتوفر فيها أي خدمات وحيث لا تتوفر مساعدات إنسانية.

الشراكة لمعالجة الهشاشة

قام كبار المسؤولين من بنك التنمية الأفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة مشتركة إلى مخيم جندراسا للاجئين في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان.

والتقت ماري لور أكين-أولوغبادي، نائبة رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل وتنفيذ الأعمال، ورؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، بالسلطات الحكومية واللاجئين وأفراد المجتمع المضيف.

تقول أكين-أولوغبادي: "لقد قررنا الدخول في شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنه كجزء من استراتيجية البنك لمعالجة الهشاشة والمساعدة في بناء القدرة على الصمود في البلدان، يتمثل أحد المستأجرين في عدم ترك أي شخص خلف الركب".

نحن ممتنون للغاية، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يكون ممتنا جدا لحكومة جنوب السودان لسياستها المنفتحة في الترحيب بالمزيد من اللاجئين القادمين".

يقول مازو: "ما رأيناه هو أن هناك الكثير من الفرص والكثير من المشاريع التي يمكن تمويلها". "هذه هي الأشياء التي لا يمكننا نحن الجهات الفاعلة الإنسانية تمويلها. لكن بنك التنمية الأفريقي وغيره من الجهات الفاعلة في مجال التنمية يمكنهم في الواقع [التمويل]".

التعاون الإنساني والإنمائي

وتأتي الزيارة في سياق تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية على الصعيد العالمي.

وقد أدرك القطاعان الحاجة في السنوات الأخيرة إلى العمل بشكل أوثق مع بعضهما البعض.