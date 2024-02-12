"إفريقيا الوسطى": النائب إفريم دومينيك ياندوكا يعاني من مرض خطير في السجن

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني النائب إفريم دومينيك ياندوكا، المنتخب عن الدائرة الانتخابية الأولى في الدائرة الرابعة في بانغي، من أزمة سياسية وقضائية، نتج عنه تدهور صحته بسرعة أثناء احتجازه في سجن معسكر العسكري في بانغي.

اتهم دومينيك ياندوكا بالتآمر ضد الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ، واختطف في وقت مبكر من صباح أحد الأيام من منزله في ظروف مثيرة للجدل.

ومنذ سجنه في هذا السجن العسكري في مخيم رو، لا تزال حالته الصحية الجسدية والنفسية غير المستقرة تثير مخاوف متزايدة بشأن جودة الرعاية الطبية المتاحة في الاحتجاز.

وهذا يثير تساؤلات حول حقوق السجناء والحصول على الرعاية الطبية في نظام السجون في أفريقيا الوسطى.

اختطف النائب إفريم دومينيك ياندوكا، الممثل المنتخب للدائرة الانتخابية الأولى في الدائرة الرابعة في بانغي، من منزله منذ ما يقرب من شهرين، في 15 ديسمبر حوالي الساعة 4 صباحا في ظروف غامضة ومثيرة للجدل.

واتهمته السلطات بالتآمر ضد فوستين أرشانج تواديرا وأعادته إلى الاحتجاز في سجن رو العسكري في كامب الذي يديره مرتزقة فاغنر رغم حصانته البرلمانية.

وقد أثار اختطافه، الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح، تساؤلات حول شرعية التهم الموجهة إليه.

وبعد اعتقاله، احتجز النائب ياندوكا في قسم البحث والتحقيق التابع للدرك قبل نقله إلى السجن العسكري في معسكر رو.

ويثير قرار نقله تساؤلات حول ظروف الاحتجاز واحترام حقوق المعتقلين، خاصة أولئك الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

ومنذ سجنه، تدهورت صحة النائب إفريم دومينيك ياندوكا بسرعة. وبما أن حالته تتطلب عناية طبية عاجلة، فقد نقل إلى مستوصف السجن.

ومع ذلك، فإن الموارد الطبية المتاحة في هذا المرفق محدودة، مما يثير مخاوف بشأن جودة الرعاية التي يتلقاها هو وغيره من النزلاء.

وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، أعربت أسرة النائب عن قلقها بشأن صحته ودعت سلطات السجن إلى تحمل مسؤوليتها من خلال ضمان الرعاية الطبية الكافية للنائب ياندوكا.

ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن حقوق الإنسان وظروف السجون في البلاد.

تمكن فريق تحرير CNC من التأكيد مع عائلة النائب أن حالته الصحية خطيرة ، مما أضاف بعدا إضافيا من الإلحاح لهذه القضية.

وبينما تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها المزعومة في حالة التلبس التي لا تتناسب حتى مع قضيته، تؤكد الحالة الصحية للنائب ياندوكا على الحاجة إلى إصلاح نظام السجون لضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المحتجزين، بغض النظر عن وضعهم السياسي.

تؤدي الجناحة أو الجنحة في التلبس إلى حكم فوري ، لكن هذا ليس ما نلاحظه في قضيته في الوقت الحاضر.