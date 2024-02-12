زار السفير الفرنسي في لبنان السيد هيرفيه ماغرو دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي مع وفد من السفارة. وكان في استقباله المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعدد من الضباط حيث تم تسليم معدات للكشف على مستندات السفر كهبة من الدولة الفرنسية لصالح المديرية العامة للأمن العام.
وقد شكر اللواء البيسري الدولة الفرنسية ممثلة بسفيرها في لبنان مقدرا "الجهود المبذولة واستمرار التعاون ما بين السفارة الفرنسية والأمن العام.
وكان اللواء البيسري قد التقى صباح اليوم في مكتبه السفير البرازيلي في لبنان تارسيزيو كوستا حيث تم البحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيسري تسلم من ماغرو هبة فرنسية في المطار لصالح المديرية وبحث مع السفير البرازيلي في المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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