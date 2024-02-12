قوى الأمن الداخلي تنعى شهيدها الرقيب علي محمد مهدي إثر الاعتداء الاسرائيلي بالقصف على بلدة حولا

نعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان، شهيدها الرقيب علي محمّد نمر مهدي، الذي استشهد بتاريخ 11/02/2024، إثر الاعتداء بالقصف من قِبَل العدوّ الإسرائيلي، الذي طال بلدته "حولا" الجنوبيّة. والشهيد علي محمّد مهدي من مواليد 08/03/1996- حولا. - عازب - دخل السلك بتاريخ 16/05/2016، بصفة دركي متمرّن. - رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 09/09/2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 31/12/2020، وإلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد. - خدم في فوج التّدخّل السّريع في وحدة القوى السّيّارة، وفي مكتب مكافحة المخدّرات في الجنوب ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الجنوب في وحدة الشرطة القضائيّة. حائز على: - وسام الجرحى. - وسام الاستحقاق اللبناني، درجة رابعة. - ميداليّة الأمن الداخلي. - ميداليّة الجدارة. - الميداليّة العسكريّة. - تنويه قائد القوى السيّارة، ثلاث مرّات.

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