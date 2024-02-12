لويس لحود عرض مع البستاني اوضاع القطاع الزراعي في كسروان

استقبل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في مكتبه في وزارة الزراعة النائب ندى البستاني وجرى خلال اللقاء عرض أوضاع القطاع الزراعي في كسروان والمشاكل التي تعترض المزارعين وتسويق الانتاج الزراعي ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية .

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