قبيسي ممثلا بري في تشييع عنقون: اسرائيل لا تفهم ولا ترتدع بالقوانين الدولية

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبيسي خلال القائه كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشييع حسن علي فروخ في بلدة عنقون، أن "الوطن لا تحمى سيادته ويصان ترابه وتحمى وحدته الا بالتضحيات وبحفظ عناوين قوته المتمثلة بالوحدة الوطنية وبالمقاومة"، لافتا الى أن "اسرائيل لا تفهم ولا ترتدع بالقوانين الدولية"، داعيا "على المستوى الداخلي الى كلمة سواء تجمع ولا تفرق ترسخ مناخات الوحدة الوطنية، والى كلمة حوار حول قضية وطنية واحدة هي ان يكون لبنان حرا عزيزا ابيا ونسقط الطائفية والانقسام امام الدماء الطاهرة". وحيا قبيسي "الشهداء وادوارهم وتضحياتهم صونا ودفاعا عن الوطن واهله وسيادته في مواجهة العدوانية الاسرائيلية".

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