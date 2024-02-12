فرق الاشغال التابعة لمجلس الجنوب باشرت عملية ترميم مدرسة حاروف بعد تعرضها لقصف اسرائيلي

باشرت فرق الاشغال التابعة لمجلس الجنوب عملية ترميم وصيانة مدرسة حاروف المتوسطة الرسمية التي تعرضت لاضرار كبيرة جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف منذ ايام احد المنازل القريبة من المدرسة بغارة للطيران الحربي.

وقد تفقد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ترافقه محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك الورش في المدرسة، مطلعا على سيرها بحضور المسؤول التربوي لحركة امل في اقليم الجنوب الدكتور عباس مغربل، رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية يوسف مهدي، ومديرة المدرسة الدكتورة فاطمة بيطار، واطلعوا الى حجم الاضرار التي لحقت بالمدرسة والتي تسببت بتعطيل الدراسة في صفوفها، وتابعوا مع المشرفين على الورش سير الاشغال حيث من المقرر ان تعود الدراسة الى المدرسة سريعا.

واشار حيدر اثر الجولة، الى انه "نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية التي حصلت على بلدة حاروف وتضرر المدرسة الرسمية فيها بشكل كبير مما ادى الى تعطيل الدراسة فيها مؤقتا، وبناء على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأن لا نترك اي مرفق عام يتعطل، وخاصة اذا كان مرفق تربوي يؤدي الى تعطيل الدراسة فيه وخسارة العام الدراسي، لذا قمنا وبالتنسيق مع وزير التربية باشرنا بترميم وتأهيل المدرسة وخلال ايام قليلة سيتعود المدرسة لتفتح ابوابها".

بدورها المحافظ الترك شكرت لمجلس الجنوب بصفتها محافظا ورئيسا لبلدية حاروف بالانابة "سرعة استجابته والحرص التام على مصلحة ابناء المنطقة الصامدة على الرغم من تعرضها للضربات المتتالية ولكن صامدون في ارضهم وهذه من شيم اهل الجنوب، وسرعة الاستجابة ستساعد في المحافظة على استمرار العام الدراسي ، فلكم كل الشكر".

من جهتها، شكرت مديرة المدرسة بيطار كل من ساهم في اتمام عملية التأهيل وترميم المدرسة، وخصت بالشكر رئيس مجلس النواب على رعابته الدائمة ومجلس الجنوب بشخص رئيسه السيد هاشم حيدر وكل الموظفين على اهتمامهم.