وزير الخارجية عن اتفاقية السلام مع إسرائيل: سارية على مدار 40 عاما وسوف تستمر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها سارية على مدار الـ 40 عامًا الماضية "وسوف تستمر".

وأضاف شكري، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن مصر سوف تواصل مساعيها مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات إلى القطاع.

وأكد وزير الخارجية على موقف القاهرة الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية المزعومة في مدينة رفح جنوب غزة.