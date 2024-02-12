انت الان تتابع خبر هذه المرة يشكو من قلة رقائق البطاطس في الأكياس.. بايدن في فيديو جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن: "عندما اشتريتم مقبلات لمشاهدة كرة القدم على الأغلب لاحظتم أن زجاجات المشروبات أصبحت أصغر حجما وهناك عدد أقل من رقائق البطاطس في أكياس البطاطس، على الرغم من أن السعر هو نفسه. حيث تعمل الشركات تدريجيا على تقليل كمية المنتجات في عبواتها وتعتقد أنه لن يلاحظ أحد ذلك".

ودعا بايدن شركات الأغذية إلى "التوقف عن خداع المستهلكين ووقف ما يسمى بالـ"التضخم الانكماشي" (أي قيام الشركة المصنعة بتخفيض كمية أو حجم أو وزن المنتج مع الحفاظ على سعر المبيع).

وذكرت "بلومبيرغ" في وقت سابق أنه في السنوات الأخيرة، واجه المستهلكون الأمريكيون زيادات قياسية في الأسعار منذ عقود. حيث أن سعر شراء نفس السلع والخدمات التي كانت الأسرة تدفع مقابلها 100 دولار قبل الوباء، أصبح الآن 119 دولارا.