انت الان تتابع خبر عاد من الموت ليفوز بكأس افريقيا.. تعرف على قصة هالر مع السرطان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان ذلك في حزيران 2022، عندما انضم المهاجم الإيفواري إلى النادي الألماني، وبعد أيام قليلة من انتقاله، تحولت الفرحة إلى حزن، عندما تم اكتشاف ورم في الخصية، والذي تم تشخيصه على أنه ورم خبيث.

اضطر هالر إلى التخلي عن ممارسة كرة القدم والخضورع للعلاج الكيميائي وإجراء عمليتين جراحيتين، واحترم المهاجم البالغ من العمر "29 عاما" العقد الذي وقعه مع بوروسيا دورتموند، وبجهد كبير وإرادة تمكن من التغلب على المرض الخطير في فبراير 2023، وارتدى حذاءً عليه عبارة "اللعنة على السرطان"، واستعاد حماسته مرة أخرى.



لكنه لم يستطع حتى أن يتخيل أن القدر سيخبئ له مكافأة هائلة مقابل صبره، أصبح هالر أخيرا بطلا في بلاده بعدما قاد كوت ديفوار للفوز بكأس إفريقيا، يوم الأحد، للمرة الثالثة في تاريخ المستضيف الذي تغلب على نيجيريا في النهائي.

وسجل المهاجم الهدف الحاسم في الدقيقة 81 بعد مباراة معقدة للغاية ضد نيجيريا التي تقدمت في الشوط الأول، قبل أن يدرك كيسي التعادل ويحسم هالر اللقب.

علما بأن هالر كان صاحب الهدف الوحيد الذي قاد كوت ديفوار إلى المباراة النهائية، بعدما سجل في مرمى الكونغو الديمقراطية بنصف النهائي.

وحققت كوت ديفوار اللقب بطريقة وصفت بـ "الجنونية" بعدما عاد المضيفة من الموت، وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد أن تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن إقالة المدرب الفرنسي جان لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.

وأصبحت كوت ديفوار أوّل دولة تخسر بفارق أربعة أهداف ثم تحرز اللقب، وأوّل دولة مضيفة تتوّج باللقب منذ مصر في 2006.

