الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا بتهمة إحراق محطة كهربائية في تولا

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه اعتقل عميلا أوكرانيا بتهمة إحراق محطة كهربائية فرعية في مقاطعة تولا، موضحا أنه انتقل بعد ذلك إلى فورونيج للقيام بأعمال تخريبية جديدة.

وجاء في بيان الجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في فورونيج مواطنًا من جمهورية بيلاروسيا، مواليد عام 1998، شارك في حريق محطة كهرباء الجر الفرعية التابعة لشركة "JSC" (شبكات مدينة تولا الكهربائية) في 6 فبراير/شباط 2024 في تولا بناءً على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأوضح البيان أنه تم رفع قضية جنائية ضد المعتقل بموجب الجزء الأول من المادة 281 "التخريب" من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

وأكد البيان أنه سيتم إدراج جميع المنظمين والمتواطئين في الجريمة، بما في ذلك الأجانب، على قائمة المطلوبين.