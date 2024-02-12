أوكرانيا تطالب باستعادة جثث قتلاها بتحطم "إيل-76" رغم نفيها وجود أسرى على متنها

ياسر رشاد - القاهرة - صرح ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، اليوم الاثنين، أن الجانب الاوكراني طلب من روسيا، إعادة جثث العسكريين الأوكرانيين، الذين قتلواعلى متن طائرة "إيل-76"، التي أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، والتي لا تعترف كييف رسميًا بوجود أسرى حرب أوكرانيين على متنها.

وقال يوسوف: "يتم تقديم الطلبات (لروسيا) لإعادة جثث العسكريين (الذين كانوا على متن الطائرة)".

وبعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرًا يؤكد استخدام صواريخ "باتريوت" لضرب الطائرة "إيل-76"، التي كانت تحمل على متنها أسرى أوكرانيين، نفى سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.

وكانت الصحيفة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنهم يقبلون صحة المعلومات التي تفيد بأن الطائرة "إيل-76"، ​​التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، أُسقطت بصاروخ "باتريوت".

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين، لم يؤكدوا هوية من كانوا على متن الطائرة، لكنهم يعترفون أنه "من المرجح أنه كان هناك بالفعل سجناء أوكرانيون".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.

كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.