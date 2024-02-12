شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف للنواب: المحافظة غنية بالموارد.. والمشروعات الصغيرة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المشروعات الصغيرة تمثل أهمية كبرى، ومحافظة بنى سويف من المحافظات التى تشهد اهتماما كبيرا فى هذا القطاع على وجه التحديد، خاصة وأنها تتمتع بالموارد التى تؤهلها لتكون رائدة فى قطاع المشروعات الصغيرة.

وتابع محافظ بنى سويف: "إنه كان هناك خلل فى تعريف المشروعات الصغيرة، وهذا ما تم تداركه فى القانون رقم 152 لسنة 2020، والمحافظة تتمتع بموارد كثيرة، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147 فدان بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، حيث مثلت هذه الموافقة خطوة مهمة للمضي قُدماً في المشروع الذي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة لما تمتلكه فيها المحافظة من ميزات نسبية وتنافسية.

وأكد محافظ بنى سويف، أن المحافظة غنية بالموارد الطبيعية بشأن النباتات الطبية والعطرية، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التنسيق والعمل بشأن النهوض بالمشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة بني سويف، والجهات ذات الصلة، وحصر بكافة الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 للوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، وكذا رؤية جامعة بني سويف فى إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.