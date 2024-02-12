شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصري: قصف رفح الفلسطينية يكشف للعالم وحشية الكيان الصهيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري إن القصف الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء، يعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، اللذين لا يمتلكوا مكانا أمنا غير جنوب غزة فى رفح الفلسطينية.

وأكد جلال، أن جرائم الكيان الإسرائيلي وقصف رفح الفلسطينية تكشف للعالم وحشية إسرائيل مؤكدا أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطني غزة العزل.

وأكد نائب رئيس حزب العربي الناصري كامل دعمه وتأييده للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومي المصري، مشددا الأمن القومي المصري خطا أحمر، ولن نسمح بالمساس به، وسنبذل الغالي والنفيس من اجله، موضحا أن مصر لن تكون جزء من خطة الاحتلال فى تصفية القضية عن طريق تهجير الأشقاء قسريا، مؤكدا موقف مصر التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.