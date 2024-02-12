شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: قصف رفح يثبت نية إسرائيل لتهجير الأشقاء وتصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، المجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشمة جنوب رفح الفلسطينية، مؤكدا أن اقدام قوات الاحتلال على تلك الخطوة يؤكد تنفيذ سياستها للتهجير القسري للفلسطينين خارج أراضيهم، خاصة وأن مدينة رفح تضم 1.4 مليون فلسطين نزحوا من إليها باعتبارها آخر المناطق الآمنة.

وحذر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، من تفاقم الأوضاع فى المنطقة وتوسع دائرة الصراع جراء اجتيارح وقصف قوات الاحتلال لجنوب رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر حذرت من أي عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية وهو ما سينتج عنه عدم استقرار بالمنطقة تنعكس أثاره على كل دول العالم.

وأكد" البدري" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لحصول الاشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة، مشددا على أن مصر قيادة وحكومة وشعبا يرفضون التهجير القسري للأشقاء ، ولن يسمحوا بأن يتم تصفية القضية على حساب دول الجوار.

وطالب "البدري" المجتمع الدولي بسرعة التدخل والتحرك لمنع إسرائيل من تماديها فى ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، منوها إلى أن مدينة رفح الفلسطينية تأوي 1.4 مواطن نازح من مختلف انحاء فلسطين وشن عمليات عسكرية بها من شأنه إحداث كارثة إنسانية جديدة.