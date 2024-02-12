شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: موقف مصر تاريخي من القضية الفلسطينية ولا يمكن المزايدة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر اكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القصف الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء، يعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، اللذين لايمتلكوا مكانا أمنا غير جنوب غزة فى رفح الفلسطينية.

وأضاف " الباز" أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطني غزة العزل.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر: ان مدينة رفح تعتبر المأوي الوحيد لأكثر من مليون و400 ألف مواطن أعزل، وقصفها ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالقطاع، منوها إلى ان مصر حذرت من الاقدام على تلك الخطوة التي ستؤثر تبعاتها على المنطقة بأثرها.

وأكد الباز على كامل دعمه وتأييده للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومي المصري، مشددا الأمن القومي المصري خطا أحمر، ولن نسمح بالمساس به، وسنبذل الغالي والنفيس من اجله، موضحا أن مصر لن تكون جزء من خطة الاحتلال فى تصفية القضية عن طريق تهجير الأشقاء قسريا، مؤكدا موقف مصر التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.