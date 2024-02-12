اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 12 /2/ 2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حبشيت - عكار على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا، وتعمل الوحدة المختصة على تفكيكه ونقله إلى مكان آمن لتفجيره.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: العثور على صاروخ غير منفجر كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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