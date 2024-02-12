أول تعليق من مصر على تصريحات وزير مالية إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية.

وتابع أبو زيد أن هذه التصريحات، لا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

وفيما سبق ادعى وزير المالية الإسرائيلي، أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في ما حدث يوم 7 أكتوبر وحماس تسلحت عن طريقها.

ودعا سموتريتش، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتجاهل ضغوط واشنطن وعدم إرسال وفد غدا إلى القاهرة لاستكمال محادثات التوصل لاتفاق مع حماس، ويجب إرسال رئيس الموساد للقضاء على قادة حماس في جميع أنحاء العالم بدلا من إرساله إلى قطر.

ولفت سموتريتش، إلى أن الحل الأنسب لإعادة الأسرى الإسرائيليين هو مواصلة العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أنه يجب إرسال رئيس الشاباك إلى رفح لتدمير وقتل جميع مقاتلي حماس بدلا من إرساله للتحدث مع العدو.