رئيس زراعة النواب: جيش الاحتلال يواصل حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقصف رفح

القاهرة - سامية سيد - علق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح الفلسطينية، قائلا:" جيش الاحتلال يواصل حرب ابادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى حالة صمت كبيرة من قبل المجتمع الدولى".

وانتقد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حالة لصمتى الكبيرة للمجتمع الدولى بشأن ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة يوميا، والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا فى الوقت الذى تتشدق فيه بحقوق الإنسان وهى لا تعرف طريق لحقوق الإنسان.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن جيش الاحتلال يستهدف الأبرياء بشكل وحشى وغير أدمى بهدف تصفية القضية من خلال التهجير القسرى، مؤكدا أن مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين لن ولم ينجح، رغم أن العالم يقف عاجزا عن ردع عدوان الاحتلال، وإنقاذ الفلسطينيين من أعمال آلة الحرب الوحشية.