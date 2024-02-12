جيهان مديح محذرة من اتساع الحرب بالمنطقة: الدول الداعمة لجرائم الاحتلال ستعانى

القاهرة - سامية سيد - أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استمرار إسرائيل فى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية للفلسطينيين العزل، مشيرة إلى قصف مدينة رفح المأهولة بالنازحين جراء الحرب، والتى تعتبر أخر الأماكن الآمنة فى القطاع.

وأضافت "مديح" أن ما تقوم به دولة الاحتلال انتهاك صارخ للقانونين الدولى والإنسانى الدولى، متسائلة إلى متى يصم العالم آذانه عما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم شنيعة ضدد المدنيين العزل.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر حذرت دائما من اتساع رقعة الصراع فى المنطقة، موضحة أن نشوب حروب أو نزاعات أخرى فى المنطقة، سيعانى من ويلاتها العالم أجمع، لاسيما الدول الداعمة لدولة الاحتلال وجرائمها.

وشددت على أهمية التكاتف الوطنى والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتخاذ القرارات اللازمة التى تحفظ أمننا وسلامنا واستقرارنا، الذى لطالما بذلنا من أجله الغالى والنفيس، ومستعدون لبذل المزيد.

وقالت "مديح" إن مصر لن تسمح بتصفية القضية بأى حال من الأحوال، لا سيما على حساب دول الجوار، مؤكدة نرفض التهجير القسرى للأشقاء الذى يهدف فى المقام الأول لتصفية القضية.