شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: قصف رفح وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية يستهدفان تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجازر التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة رفح الفلسطينية، التى تكتظ بالسكان النازحين من شمال ووسط قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تتحدى المجتمع الدولى وتضرب بعرض الحائط العواقب الوخيمة للعملية العسكرية.

وقال "البنا"، ل ”الخليج 365”، أن مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رسمت للاحتلال خطوط حمراء، لافتا إلى رفض مصر الكامل لشن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن أى استهداف عسكرى لمدينة رفح سيؤدى إلى جرائم إنسانية لا يمكن احتمالها.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التى باتت تأوى ما يقرب من ما يقدر ب مليون ونصف فلسطينى، معتبرا استهداف مدينة رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.