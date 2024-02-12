شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: اعتداء الاحتلال على رفح الفلسطينية استكمال لعدوانها الهمجي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب التجمع الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية استكمالًا لعدوانها الهمجى على قطاع غزة.

وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إسرائيل فى إطار تنفيذ مخططها بتهجير الفلسطينيين بصورة قسرية، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ترتكب جرائم الإبادة الجماعية لشعب أعزل بدون سلاح فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد " فؤاد " أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، يضع العالم أمام مسئولياته، ويحتم على كل أصحاب الضمائر الحرة، التصدى للحماقات الإسرائيلية التى من شأنها إشعال النيران فى المنطقة بأكملها، والإضرار بمصالح كل دول الإقليم دون استثناء.

وحمل مساعد رئيس التجمع، الولايات المتحدة الأمريكية، المسئولية الكاملة عن استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، وقال أن الدعم الأمريكى لإسرائيل سواء عسكريًا أو سياسيًا، هو الذى يغذى آلة القتل الإسرائيلية التى حصدت أرواح ما يقرب من 30 ألف شهيد فلسطينى، فى أحد أكبر المجازر الجماعية على مدى التاريخ.