شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى لـ"الخليج 365": دور القاهرة فى تخفيف المعاناة عن فلسطين تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم تستغل القضية الفلسطيينية من أجل تحقيق مصالح وأهداف عسكرية أو استراتيجية بالمنطقة، مشيدا بدور مصر الإنسانى لتخفيف المعاناة عن المدنيين جراء الحرب الغاشمة على غزة، والتى تستمر لشهرها الخامس دون الالتزام بأى مواثيق إنسانية.

وأوضح "العرابي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مكانة مصر فى المجتمع اليهودى بصفة عامة والإسرائيلى بصفة خاصة كبيرة للغاية، وبجانب أننا نملك جيشا قويا عالميا وعربيا، فإننا كتلة سكانية كبيرة ونملك عقيدة قتالية تستند على الصمود والدفاع عن الأرض حتى الموت، لذا أرى أن إسرائيل لم تفقد رشدها إلى هذا الحد لتغامر بعلاقتها مع مصر، فهى لديها من العقل ما يجعلها تدرك أهمية المحافظة على اتفاقية السلام وعدم خرقها.

وحول مخطط التهجير، أكد قائلًا: "أوهام لم تتحقق على أرض الواقع، ودور مصر وصمود الفلسطينيين نجح فى التصدى له ببراعة".