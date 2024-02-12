شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: نتنياهو لا يلتفت للقوانين وتدخل محكمة الجنايات الدولية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، على قصف الاحتلال الصهيوني لمدينة رفح الفلسطينية بقوله إن هذه آخر بقعة لأهل غزة النازحين ومكتظة بالسكان فمكدس فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني وهو ما يعتبر انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى الإنسانى وقرار محكمة العدل الدولية ومن المفترض تدخل محكمة الجنايات الدولية نظرا لأن ما يحدث ما هو إلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وليس جرائم إبادة فقط.

واستنكر خبير العلاقات الدولية خلال تصحاته الخاصة لـ ”الخليج 365” تصرفات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤكدا أنه لا يلتفت لقرارات المحكمة وقرارات مجلس أمن ومجتمع دولي ولا أي شيء، ويستكمل في جرائم الحرب التي يرتكبها في فلسطين ومن المفترض تحرك عاجل من محكمة الجنايات الدولية، وتابع "كل مواد القانون الدولي نتنياهو اخترقها بالكامل".