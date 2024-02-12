نقيب الإعلاميين: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية ومستعدون لكل السيناريوهات

القاهرة - سامية سيد - أدان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ التصعيدات المستمرة من الجانب الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أنها تصعيدات متعمدة الهدف منها محاوله تصفية القضية الفلسطينية.

وقال نقيب الإعلاميين فى بيان له، إن الانتهاكات التى يقوم بها الكيان الصهيونى المحتل فى رفح تخالف كل القوانين والأعراف الدولية وتنافى وتجافى القيم الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفا أن القصف الذى يقوم به الجيش الإسرائيلى منذ أمس فى مدينة رفح الفلسطينية ضد المدنيين العزل هو حرب إبادة جماعية وتحت مرأى ومسمع العالم كله.

وشدد على أنه لو حدث اقتحام من الجيش الإسرائيلى لمدينة رفح ستكون كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مليون ونصف المليون من أهالى فلسطين، مؤكدا أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة التى يتوقع حدوثها حال اقتحام إسرائيل لرفح.

وأشاد نقيب الإعلاميين بالدور الحكيم الذى تقوم به القيادة السياسية فى التعامل مع مثل هذه الأزمات وسبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأن هذا الموقف لن يتغير لأن القضية الفلسطينية هى قضية مصر الأولى.

وطالب نقيب الإعلاميين المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفورى لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة الى مائدة المفاوضات الذى هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.