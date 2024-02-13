بايدن: أميركا تعمل على اتفاق لتحرير الاسرى من شأنه أن يؤدي إلى فترة هدوء تستمر ستة أسابيع على الأقل

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن بان أميركا تعمل على اتفاق لتحرير الاسرى من شأنه أن يؤدي إلى فترة هدوء تستمر ستة أسابيع على الأقل، ولفت بايدن في تصريحات خلال لقاء مع ملك الاردن عبدالله الثاني، الى ان هناك عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة من المدنيين الأبرياء والأطفال.

واكد بايدن باننا نعمل من أجل السلام ليل نهار، ولا ينبغي بدء عمليات عسكرية في رفح بدون خطة موثوقة بشأن المدنيين، واكد بان الرد الأميركي في العراق وسوريا سيستمر.