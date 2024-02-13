البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يستأنف مهامه الثلاثاء بعدما تعافى من علاج خضع له

يتوقع أن يستأنف وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن مهامه بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام إثر نقله الى المستشفى في ضاحية واشنطن، وفق ما نقل البنتاغون عن أطبائه في بيان.
وكتب الاطباء "نتوقع تعافيا ناجحا"، مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي ادخل الأحد الى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.
وسبق أن نقل أوستن مرارا الى المستشفى من دون إبلاغ البيت الابيض بسبب إصابته بسرطان البروستات.
وهذه المرة، تم إبلاغ الرئاسة الاميركية والكونغرس بالحال الصحية للوزير قبل نقله الى المستشفى، وفق ما صرح المتحدث باسمه بات رايدر. ولم يوضح رايدر ما إذا كان اوستن سيستأنف عمله "من المستشفى او من منزله"، لكنه لفت الى إلغاء زيارة كان مقررا ان يقوم بها لبروكسل هذا الأسبوع.
وتوقع الاطباء بحسب بيان البنتاغون ألا تؤثر مشكلة المثانة على تشخيص إصابة الوزير بالسرطان الذي "يظل وضعه ممتازا".
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