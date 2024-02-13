رئيس بلدية برج البراجنة نعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور

نعى رئيس بلدية برج البراجنة عاطف حسن منصور في بيان، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر محمد منصور الذي وافته المنية مساء اليوم "فخسرت برحيله المفاجئ برج البراجنة وأهلها ابنا بارا ونجما ساطعا عرف بالعلم والحكمة والعدل والاستقامة".

واعتبر ان "حجم هذه الخسارة كبير جدا وان في رحيل الصديق والعزيز والأخ نادر محطة ألم وحزن في كل بيت وحي وزاوية في بلدته التي احتضنته طفلا ويانعا وشابا وشخصية محبوبة قريبة من قلوب الجميع وسيحتضنه ترابها لتبقى ذكراه في قلوب محبيه الى الأبد".

وختم مقدما باسمه واسم المجلس البلدي وعموم أهالي وسكان برج البراجنة وساحل المتن الجنوبي احرّ التعازي لعائلة الفقيد الحبيب راجيا المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون".