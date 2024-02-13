بعد طرحها على صفحة وزارة التعليم.. خبير يكشف كيفية الاستفادة من الكتب إلكترونيًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد فتحي

كشف الدكتور عاصم حجازي الخبير التعليمي، عن كيفية استفادة الطلاب أكبر قدر ممكن من الكتب المدرسية بعد صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بطرحها إلكترونيا على الصفحة الرسمية للوزارة، لافتا إلى أن الطلاب بدأوا في الاتجاه للحصول على الكتب الخارجية pdf لتبادل الكتب الخارجية.

وأضاف "حجازي" في تصريحاته إلى "الخليج 365"، أن لجوء الطلاب إلى الكتب إلكترونيًا يعني أنهم ليس لديهم أي مشكلة في تبادل الكتب إلكترونيا وبالتالي إتاحة وزارة التربية والتعليم الكتب بطريقة إلكترونية فهذا ليس بعيدا عن تفضيلات أولياء الأمور والطلاب.

وأشار إلى أن إتاحة النسخ الإلكترونية يساعد على تداولها بين الطلاب للاستفادة منها بشكل أفضل وأسرع دون أن يؤثر ذلك على جودة الكتاب والصور المعروضة بداخلة، لافتا إلى أنه يتح لهم أكبر قدر ممكن من الخيارات إذ يمكن طباعة هذه الكتب ورقيًا واصطحاب كافة الكتب معهم أينما ذهبوا دون مشقة.

وأوضح أن إتاحة الكتب إلكترونيًا تساعد الطالب على قراءتها في أي وقت ومكان، لافتا إلى أن الاستفادة من هذه الكتب تعتمد على الجمع بينها وبين المحتوى المرئي والمسموع الذي يتم بثه عبر المنصات التعليمية بالإضافة إلى قنوات مدرستنا، فضلا عن بنوك الأسئلة التي أتاحتها الوزارة عبر منصاتها المختلفة.

وتابع أنه يمكن من خلال التابلت أن يحمل الطالب معه في أي مكان كافة ما يحتاجه دراسة أي مقرر والتطبيق عليه وحل الأسئلة المرتبطة به دون أن يكلفه ذلك مزيدًا من الجهد أو يشعره بالثقل.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على توفير المواد التعليمية والتدريبية إلكترونيا لمساعدة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، إذ يمكن للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي الوصول إلى المواد التعليمية الإضافية المجانية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني.

ويمكن للطالب التعامل مع هذه المواد إلكترونيا على الرابط التي تم طرحها على الصفحة الرسمية للوزارة، أو تحميلها وطباعتها إذا أراد ذلك.

ويقدم المواد التعليمية الإضافية المتاحة للطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم بأسلوب سهل مبسط شرح واف للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي.

كما يمكن الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وانتهت الوزارة أيضا من تحميل جميع كتب الوزارة المقررة على طلاب جميع الصفوف الدراسية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، وذلك على موقعها الرسمي على الانترنت.