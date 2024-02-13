شكرا لقرائتكم خبر عن "تثقيف الإعلاميين" تطالب ببرامج تعزز القيم الأخلاقية والدينية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين مقدمي البرامج التليفزيونية بأهمية مراعاة القيم الدينية والاجتماعية خلال برامجهم في شهر رمضان المبارك ، منوها إلى أن شهر رمضان هو شهر فضيل يتميز بالتقرب إلى الله وتجديد الروح الإيمانية، ومن هنا يجب أن نتذكر أن البرامج التلفزيونية التي نقدمها لها تأثير كبير على المشاهدين، وقدرتها على تشكيل آراء وسلوكيات الجمهور.

وطالب "عدلي " فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بتقديم برامج تعزز القيم الأخلاقية والدينية، وأن تكون البرامج ملهمة وتحث على الخير والصلاح، لافتا إلى أنه يمكن تناول المواضيع الدينية والتفسيرات القرآنية والسيرة النبوية وغيرها من المواضيع التي تعزز الروحانية والإيمان.

وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، على ضرورة أن تتجنب البرامج العنف والإساءة والسخرية، ويجب أن نعمل جميعًا على تعزيز التعايش السلمي والمحبة والتسامح في المجتمع، مضيفاً : "لا يمكن أن نقوم بذلك من خلال برامج تثير الجدل وتسبب الانقسامات".

وتابع: "يجب أن تكون البرامج متنوعة وتستهدف شرائح واسعة من المشاهدين ، ويجب ايضاً أن نأخذ في الاعتبار احتياجات الجميع وأن نعرض برامج تعكس تنوع المجتمع وتهتم بقضاياه المختلفة، أدعو جميع المقدمين للتفكير في الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحققه برامجهم في هذا الشهر الفضيل، مؤكدا إن الإعلام له قوة كبيرة في تغيير وتشكيل المجتمع، ولذا فإننا مسؤولون عن الرسالة التي ننقلها والقيم التي نعززها".