الملك الأردني يدعو من البيت الابيض إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري في غزة

دعا الملك الأردني عبدالله الثاني إلى وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحركة حماس، واشار في تصريح من البيت الابيض بجانب الرئيس الأميركي جو بايدن، الى اننا "بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري"، مضيفاً أنّ أيّ هجوم برّي إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة "ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة".

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