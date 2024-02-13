فيديو .. هل مسموح للجيش الإسرائيلي دخول محور فيلادلفيا وفق إتفاق السلام.. واحتمالات نشوب حرب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن سبب عدم استدعاء السفيرة الإسرائيلية حتى الآن، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول مسئولية مصر عن أحداث 7 أكتوبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن «السفيرة الإسرائيلية غير موجودة في مصر معظم الوقت»، مؤكدًا أن مصر تبعث برسائلها المباشرة لتل أبيب بوسائل مختلفة.

وأشار إلى أن «القنوات الأمنية تجري اتصالات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، كما أن سفارة القاهرة في تل أبيب تنقل الرسائل بشكل مباشر».

وشدد على أن «الجهد المصري مُنصب الآن على الوصول إلى تهدئة وليس الانجرار إلى حروب كلامية»، مضيفًا: «نحن نحاول التهدئة ووقف إطلاق النار والتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة».

وأكد أن «مصر لن تقع في فخ محاولة استدراجها لحروب كلامية، خاصة أن التصريحات الأخيرة صادرة عن عناصر معروفة بتطرفها وموقفها».

غير مسموح لإسرائيل بوضع قوات عسكرية

وتسائل الإعلامي عمرو أديب ، هل مسموح لإسرائيل إنهم يحطوا قوات على حدودنا ودخول منطقة رفح بقواتهم ؟

ورد عماد جاد مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بأنه غير مسموح لإسرائيل بوضع قوات عسكرية في منطقة فلادليفيا وبطول الحدود مع مصر ومحددة بدقة في الإتفاقية بعدد محدود من العربات وعدد محدد من الجنود .

وتابع جاد : بالتالي أي تواجد للقوات هو انتهاك لإتفاقية السلام .

وسأل أديب : كيف ستكون شكل الحرب بين مصر وإسرائيل ؟

ورد عماد جاد ، أنا بستبعد نشوب حرب بين مصر وإسرائيل وأنه من سابع المستحيلات وفقاً لخبراء إسرائيليين ، ولكن الحكومة في تل أبيب حاليا حكومة متطرفة .