وزارة المالية السعودية .. 8 شروط للانضمام ببرنامج تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وزارة المالية السعودية مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلانها عن فتح باب التقديم على برنامج "تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين"، وفق شروط وضوابط محددة ومزايا للمقبولين.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ اكس” تويتر سابقًا، قائلة:"تمكيناً للكوادر الوطنية الشابة؛ تستقطب وزارة المالية عبر برنامج "تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين" الشباب والشابات ذوي الكفاءة من حديثي التخرج، في رحلة تستمر 12 شهرًا من التعلم والعمل".

وزارة المالية..موعد الانضمام ببرنامج تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين



وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ‏اعتباراً من الأحد الموافق 15 شعبان 1445هـ / 25 فبراير 2024م، وحتى الأحد الموافق 29 ‏شعبان 1445هـ / 10 مارس 2024م‎، مؤكدة أنه يتم تفعيل رابط التقديم يوم البدء في استلام الطلبات.

وأعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني إطلاق ‏النسخة الثالثة من برنامج تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين للعام 2024م، والذي يسعى ‏إلى تمكين حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية الشابة، عبر تدريبهم ‏وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، حيث يتم إلحاقهم بدورات تدريبية ‏إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية، موضحة أن البرنامج يهدف إلى التالي:

تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة، من خلال تدريبهم لدى وزارة المالية لمدة 12 ‏شهراً تنتهي بتوظيفهم.

منح المتميزين درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم ‏البرنامج بنجاح.

منح هؤلاء المتميزين فرصاً مثمرة ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة ‏زمنية مختصرة.‏

وزارة المالية..شروط الانضمام للبرنامج

اشترطت الوزارة للانضمام إلى البرنامج التالي: