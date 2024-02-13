شركة طيران أوروبية تبدأ بفرض تدابير تتعلق بقياس وزن الركاب قبل الإقلاع

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة طيران أوروبية مشروعا جديدا يقضي بإخضاع الركاب لقياس وزنهم عند بوابة المغادرة، وذلك لأهداف مرتبطة بتطوير سياسات النقل واللوجستيات في الشركة.

وذكرت مسؤولة في شركة طيران فنلندا "فين إير"، بايفيت تالكفيست، أن المشروع الذي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة بات يعمل بشكل نظامي، حيث يخضع الركاب لقياس الوزن عند بوابة المغادرة قبل الدخول إلى الطائرة، مشيرة إلى أن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى تحسين تقديرات الوزن الخاصة بالطائرات قبل عملية الإقلاع.

ولفتت تالكفيست إلى أن شركة الطيران تقوم بجمع بيانات حول متوسط وزن الركاب وأمتعتهم المحمولة لغرض توازن الطائرة وحسابات الأداء اللازمة للتشغيل الآمن للرحلات الجوية، مضيفة أن شركات الطيران تعرف وزن جميع الجوانب الأخرى، ويتم حساب وزن العملاء وأمتعتهم المحمولة باستخدام متوسط الأوزان التي تؤكدها هيئة الطيران المدني".

وأكدت المسؤولة في شركة الطيران الفنلندية، بايفيت تالكفيست، أن الإجراء المتبع ليس ملزما للجميع بل يتم اختيار الركاب بشكل مجهول في المرحلة الأولى من المشروع وعملية مراقبة ومعرفة وزن الراكب من قبل الموظفين التابعين للشركة حصرا، مضيفة أن التجربة بدأت الأسبوع الفائت وعند نهاية الأسبوع شارك 800 راكب بهذه التدابير بالفعل.

وأضافت المسؤولة أن الشركة تواصلت مع ركابها بشأن المشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقها الهاتفي، حيث أبدى كثيرون الرغبة في المشاركة بشكل استباقي حتى قبل تجهيز المعدات.

وتخطط شركة الطيران لقياس وزن 1200 راكب خلال موسم الشتاء، والمزيد بحلول الصيف.

