مجلس الشيوخ الأميركي يقر المضي قدما في حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

صدّق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يدعو إلى تقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان. وكانت وكالة "رويترز" قد اعلنت ان لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي عرضت تشريعا بمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار. وأوضحت "رويترز" ، أن البيت الأبيض يقول إنه لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل بعد تقرير لشبكة "إن.بي.سي" ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إلى إسرائيل.

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