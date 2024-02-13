أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بمقتل فتاة في إطلاق للنار داخل قطار الأنفاق في مدينة نيويورك الأميركية.
ووقع الحادث يوم الاثنين حوالي الساعة 16:40 (00:40 بتوقيت موسكو الثلاثاء) في محطة جبل إيدن في برونكس. حيث اندلع شجار داخل المقطورة، أدى إلى قيام مجهول بإطلاق النار.
وقالت الصحيفة إن "الجرحى كانوا مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما"، مشيرة الى ان "القتيلة أصيبت بطلق ناري في رأسها".
ووفقا للصحيفة نقلا عن شهود عيان فقد سمع صوت أكثر من 10 طلقات نارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فتاة وجرح 5 آخرين في إطلاق نار داخل مترو الأنفاق في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.