القيادة الوسطى الاميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخين على سفينة شحن أثناء مرورها بالبحر الأحمر

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر في وقت سابق أمس.

وذكرت القيادة الأميركية أن "السفينة (ستار آيريس) المملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الخميني في إيران وتحمل ذرة".

وأضافت القيادة المركزية أن "السفنية أبلغت بوقوع أضرار طفيفة لكن لا إصابات بين طاقمها، وواصلت إبحارها نحو وجهته"..