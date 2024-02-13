انت الان تتابع خبر السحب بدأت تتزاحم بسماء العراق بانتظار صافرة البداية.. 3 أيام من الأمطار المتواصلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير خرائط الطقس، الى استمرار توافد السحب العالية نحو اجواء البلاد، ومن المؤمل ان تبدأ الفعالية الجوية اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء ومع ساعات صباح يوم غد، ابتداء من الاجزاء الغربية من العراق ثم تتعمق تدريجيا نحو بقية المدن.ومن المتوقع ان تكون الحالة الجوية ممطرة وتمتاز بكثرة العواصف الرعدية وغزارة الامطار، حيث يكون الهطول متفاوتا بين مكان وأخر حسب تطورات الحالة.

وتكون بعض الهطولات مصحوبة بالغزارة احيانا تستوجب اخذ الاحتياطات خصوصا مناطق شمال وشرق البلاد عليها الحذر خلال فترة تأثير الحالة التي تستمر لغاية مساء السبت في شمال وغرب ووسط البلاد، كما تستمر لغاية الجمعة في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط، بحسب خبراء الطقس.

ويحذر الراصدون الجويون من شدة الامطار وتوقعات السيول والتي تتركز في (السليمانية وديالى وواسط) كتوقع اولي، تليها في درجة الغزارة مناطق متفرقة من صلاح الدين وكركوك واربيل وشمال ميسان وشرق دهوك وبعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط.

وبحسب خبراء الطقس، فأن الحالة عبارة عن منخفض جوي ينحدر من اوربا يتلاقح مع منخفض البحر الاحمر الحراري السطحي يصحبها تبريد مناسب في الطبقات العليا ليكون اخدودا يتحول الى منخفض على العراق.

