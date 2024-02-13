الخارجية الصينية: بكين تحض إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في رفح بأقرب وقت ممكن

حضت الصين إسرائيل على "وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح في أقرب وقت ممكن"، محذرة من "كارثة إنسانية خطيرة في حال تواصل القتال".
واكد ناطق باسم الخارجية الصينية في بيان، إن "الصين تعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، مضيفا أن بكين تحض إسرائيل على "وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن وبذل كل الجهود الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح".
وشنت اسرائيل غارة قبل فجر يوم الاثنين في رفح أطلقت خلالها سراح اسيرتين، وقتلت نحو 100 شخص بعد رفض شروط "حماس" لهدنة الأسبوع الماضي.
كما حذرت الأمم المتحدة إسرائيل من شن هجوم بري على رفح دون خطة لحماية المدنيين، الذين يقولون إنه لم يعد لديهم مكان يذهبون إليه.
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