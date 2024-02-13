"فايننشال تايمز": مدير CIA ورئيس الموساد إلى القاهرة اليوم للتفاوض حول إنهاء الحرب في غزة

افادت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيع قد يصلان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء للتفاوض حول إنهاء الحرب في غزة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن بيرنز وبارنيع قد يعقدان محادثات مع كبار المسؤولين المصريين والقطريين في محاولة لاستئناف المفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وتأمين إطلاق سراح الاسرى المحتجزين في غزة.، ومن المرجح أن تعقد المحادثات في القاهرة".

واعلن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه ومطلع على التقدم في المفاوضات، للصحيفة إن المناقشات السابقة كانت بناءة وأشار إلى أن هناك رغبة في التوصل إلى حل وسط. وحدد قضيتي "وقف إطلاق النار الدائم" و"انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة" باعتبارهما من القضايا الإشكالية الرئيسية.