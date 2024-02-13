الاهرام المصرية: ما تقوم به إسرائيل هو بمثابة اللعب بالنار وقد يفجر الصراع في المنطقة

رأت صحيفة "الأهرام" المصرية أن القصف الإسرائيلي على محافظة رفح الفلسطينية يشكل تطورا وتصعيدا خطيرا وغير مبرر، حيث يقطن أكثر من 1,4 مليون فلسطيني نزح أغلبهم من مناطق قطاع غزة المختلفة ويعيشون في منطقة لا تتجاوز مساحتها 60 كيلو مترا مربعا، وهو ما يعني أن أي هجوم برى إسرائيلي سيوقع عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين وينذر بكارثة إنسانية كبرى في ظل الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها هؤلاء.

وأشارت إلى أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها اقتحام رفح بريا، يؤكد المخطط الخبيث الذي تسعى إليه هذه الحكومة واليمين المتطرف بها، وهو التهجير القسري للفلسطينيين، وإفراغ قطاع غزة من سكانه من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر أيضا غير مقبول، حيث اعتبرت مصر أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر ولن تسمح به، ولذلك فإن ما تقوم به إسرائيل هو بمثابة اللعب بالنار، وستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على الفلسطينيين أو على العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإنما أيضا قد يفجر الصراع في المنطقة.

واعتبرت أن استمرار حكومة الحرب الإسرائيلية في تحدي المجتمع الدولي وعدم الاهتمام بالرفض الدولي المتزايد والتحذير من وقوع مجازر جماعية ضد الفلسطينيين في رفح، يؤكد أنها تسعى لاستمرار العدوان على قطاع غزة لاعتبارات سياسية داخلية، كما أنه يقوض أي فرص نحو الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.