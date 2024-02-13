كتائب القسام تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين من نقطة الصفر في خان يونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أجهزت على 10 من جنود الاحتلال الإسرائيلي من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأضافت أنها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية في نفس المنطقة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.



يأتي ذلك فيما اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بمقتل عسكريين اثنين وإصابة 9 في معارك جنوب قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما يأتي إعلان القسام عن قتل 10 جنود خلال ساعات بعد أن أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية تعرض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس، أودى بحياة أكثر من 11 جنديا.



وقالت المصادر إن "الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات".



قصف وكمين



من ناحية أخرى، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للقوات الإسرائيلية في محور التقدم وسط خان يونس.



كما قالت إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم بخان يونس مع ساعات فجر اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مقاتليها باغتوا عناصر القوة بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، مُوقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.



يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانه المستمر على قطاع غزة مما تسبب في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفي استشهاد 28 ألفا و340 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 67 ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع.

