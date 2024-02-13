أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 تشرين الاول الماضي.
واوضحت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم".
وأعلنت ارتفاع "حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28473 شهيدا و68146 إصابة منذ السابع منتشرين الاول".
وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع، ووسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28473 قتيلا و68146 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.