رئاسة "كوب 28" أعلنت إطلاق "ترويكا" بين رئاسات مؤتمر الأطراف لمواجهة تداعيات تغير المناخ

أعلن وزير الصّناعة والتّكنولوجيا المتقدّمة ​الإمارات​ي ورئيس "كوب 28 - COP28" سلطان أحمد الجابر، إطلاق تعاون ثلاثي "ترويكا" بين رئاسات مؤتمرات الأطراف "COP28" الّذي أُقيم في الإمارات، و"COP29" الّذي سيُقام في ​أذربيجان​، و"COP30" الّذي سيُقام في ​البرازيل​، وذلك "للتّنسيق بين الرّئاسات الثّلاث والبناء على نتائج ومخرجات "COP28"، وتكثيف جهود العمل ​المناخ​ي للحفاظ على إمكانيّة تحقيق هدف 1,5 درجة مئويّة، وضمان تنفيذ التّعهّدات والالتزامات كافّة؛ واستمرار التّعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ".

وأوضح أنّ "تماشيًا مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة "COP28" على تعزيز التّعاون الفعّال مع الشّركاء الّذين يتبنّون الرّؤى والأفكار والتّوجّهات نفسها، لرفع سقف الطّموح وإنجاز عمل مناخي فعّال وداعم للتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المستدامة عالميًّا".

وشدّد الجابر على أنّ "هذه الترويكا تشكّل نموذجًا مهمًّا وغير مسبوق للتّعاون وتنسيق العمل، من أجل الحفاظ على زخم نجاحات "COP28"، وضمان استمراريّة العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهّدات".

وكان قد نَصّ "اتفاق الإمارات"، الّذي تمّ توقيعه في "COP28"، وحظي بدعم الجهات الـ198 في اتفاقية الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ، على أن تتعاون الرّئاسات الثّلاث لمؤتمرات الأطراف في الإمارات وأذربيجان والبرازيل، من أجل إعداد "خريطة الطّريق لمهمّة الحفاظ على إمكانيّة تحقيق هدف 1,5 درجة مئويّة".