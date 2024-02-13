اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 13-02-2024 مبنى ‌‏تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة". ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا مبنى ‌‏تابع للشرطة الإسرائيلية بكريات شمونة ردا على الاعتداءات على المنازل المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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