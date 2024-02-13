نقابة موظفي الشركات المشغلة للخليوي التقت الخازن وأعلنت فكّ الإضراب وتسليم بطاقات التشريج للسوق

التقى النائب فريد هيكل الخازن، وفدا من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي.
وبنتيجة الاجتماع، اعلنت النقابة فكّ الاضراب بمبادرة حسن نية من دارة الخازن وتسليم بطاقات التشريج الى السوق.
بالمقابل، نقل الخازن عن وزير الاتصالات التزامه وسعيه العمل بجهد على تحصيل حقوق الموظفين ورواتبهم لما فيه مصلحة قطاع الاتصالات.
وقد جرى أثناء الاجتماع اتصال مع رئيس لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ومقرر اللجنة النائب قبلان قبلان الذين باركا هذه المساعي الخيرة لما فيه مصلحة الجميع.
وقد شكرت النقابة النائب الخازن والجميع على هذه المساعي الخيّرة.
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