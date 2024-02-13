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تتضمن 6 فقرات.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ7 من الفصل التشريعي الأول

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بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 169 نائباً.

وتتضمن هذه الجلسة، 6 فقرات من بينها استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي كما موضح ادناه:
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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