انت الان تتابع خبر تتضمن 6 فقرات.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ7 من الفصل التشريعي الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 169 نائباً.وتتضمن هذه الجلسة، 6 فقرات من بينها استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي كما موضح ادناه: